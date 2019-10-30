Россиянка пожаловалась на избившего ее фельдшера

Жительница города Серов в Свердловской области Ольга Михеева пожаловалась, что ее избила фельдшер местной поликлиники после того, как женщина попросила амбулаторную карту для обследования в Нижнем Тагиле. Об этом Михеева рассказала агентству Ura.ru.

Взяв в регистратуре карту, Михеева обратила внимание, что она вдвое тоньше обычного. Тогда женщина пошла в кабинет экстренной помощи, где находилась фельдшер Светлана Большакова, и попросила у нее выписки. Большакова показала документы из своих рук. Михеева утверждает, что когда взяла выписки, фельдшер подбежала к ней, «нагнула, уперлась коленом в спину, стала выворачивать руки». После этого фельдшер якобы отняла у Михеевой карту и бросила ее за батарею.

Михеева написала заявление главврачу, там сказали, что будут рассматривать заявление 30 дней. В полиции участковую пообещали прислать в течение часа, но женщина пришла через 4 дня и зафиксировала синяки. В Минздраве сообщили, что жалоба от пациентки не поступала.

Начальник пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что службе участковых поручили провести проверку.

В августе пациент из Москвы избил заведующего глазным отделением больницы, так как ему не понравилось качество обслуживания в стационаре. Он выследил врача и избил его, когда тот шел в бассейн. У пострадавшего было диагностировано сотрясение мозга, а также оказался сломан нос.

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