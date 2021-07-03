Российскую медсестру уволят за избиение пациентки

Медсестру российской больницы, избившую лежачую пациентку, уволят. Об этом изданию «Подъем» сообщил главврач учреждения Евгений Нечаев.

«Она будет уволена, и материал будет передан в прокуратуру обязательно, так как это уже уголовная плоскость. На контакт она не выходит. Также будет уволен заведующий отделением за отсутствие контроля за подчиненными», — сказал он.

Нечаев заверил, что работа с персоналом отделения будет взята на жесткий контроль.

Ранее в сети появилось видео, снятое в травматологическом отделении городской больницы Костромы. На нем сотрудница клиники бьет сопротивляющуюся женщину, лежащую в палате. Пациентка кричит от страха и боли. Сообщалось, что на кадрах была запечатлена санитарка, которую отстранили от работы.