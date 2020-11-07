Новосибирская медсестра объяснила таскание ребенка за волосы в больнице

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко рассказала о содержании объяснительной записки медсестры местной клинической туберкулезной больницы, которая оттаскала ребенка за волосы и силой швырнула на кровать. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В своей записке сотрудница клиники объяснила, что схватила девочку за волосы, потому что ребенок якобы поскользнулся, и она пыталась поймать несовершеннолетнюю.

Болетнко, в свою очередь, заявила, что считает попытку женщины оправдаться неудачной, так как ребенка, по ее мнению, можно было поддержать за руку, а не бросать на кровать за волосы.

Ранее в Новосибирской области медсестра местной больницы оттаскала ребенка за волосы. Пациентка клиники стала очевидцем произошедшего и сняла это на видео. На опубликованных кадрах видно, как женщина заводит ребенка в палату. Затем она подходит к больничной койке и, держа ребенка за волосы, поднимает его в воздух и укладывает в постель.