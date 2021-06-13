В российской больнице пациента убили шариковой ручкой

В больнице Ростовской области пациента убили шариковой ручкой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Убийство 57-летнего пациента больницы Новочеркасска было совершено 12 июня. 27-летний подозреваемый также является пациентом медучреждения. Согласно имеющимся данным, он совершил преступление на почве неприязни, несколько раз ударив мужчину руками и ногами по голове, после чего воткнул ему в грудь шариковую ручку.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).