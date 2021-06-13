Россия
 
Последние новости
Джонсон и Макрон поругались из-за Brexit
Власти заявили о случайном попадании задержанной чеченки в убежище в Дагестане
Жириновский назвал «главную причину» разгрома Бельгией России на Евро
Российский регион выставил посты ДПС на въезде из-за пандемии
Страны G7 призвали Россию «прекратить дестабилизирующее поведение»
На польском телевидении сборную Украины представили под российским флагом
Зюганов попросил разобраться с Бузовой во МХАТе
Украинцы получили подарки после поражения России от Бельгии на Евро
Путин раскрыл самый важный вопрос перед встречей с Байденом
Новости партнеров
Прослушать новость

В российской больнице пациента убили шариковой ручкой

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В больнице Ростовской области пациента убили шариковой ручкой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Убийство 57-летнего пациента больницы Новочеркасска было совершено 12 июня. 27-летний подозреваемый также является пациентом медучреждения. Согласно имеющимся данным, он совершил преступление на почве неприязни, несколько раз ударив мужчину руками и ногами по голове, после чего воткнул ему в грудь шариковую ручку.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Украинская модель поссорилась с турецким любовником и погибла
Российская семья пропала во время отдыха на озере
Россиянин убил друга из-за рыболовной сети и инсценировал самоубийство жертвы