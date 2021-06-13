Украинская модель поссорилась с турецким любовником и погибла в Стамбуле. Об этом пишет «Страна.ua».

33-летняя Анжелика Срабьянц из украинского города Сумы была найдена под окнами дома, где жила в Стамбуле. Она скончалась по дороге в больницу 11 июня.

По данным издания, перед смертью девушка поссорилась со своим молодым человеком, дрессировщиком собак из Турции Бураком Эрджаном. В тот день пара ужинала в ресторане и поругалась по дороге домой. Во время ссоры Анжелика ударила мужчину в лицо и рассекла ему бровь.

На камеры видеонаблюдения попали кадры того, как босая девушка пошла за Бураком в лифт, предполагается, что они поднялись в квартиру. Мужчина утверждает, что дома спор продолжился и Анжелика выбежала на балкон и повисла на перилах. Бурак якобы пытался спасти ее, но девушка упала вниз и разбилась. Он даже записал видео, хотя в кадр попали только руки девушки и ее мольбы о помощи. Падение также попало на кадры.

Бурак не ответил на вопрос о том, зачем снимал видео. Мужчина отрицает свою причастность к гибели украинки и утверждает, что ранее она пыталась покончить с собой. В квартире молодых людей обнаружили наркотики. Пока что Бурак задержан по подозрению в умышленном убийстве.

В сентябре 2019-го гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем. Инцидент произошел в Анталье в районе пляжа «Анталья Лайф Парк». Полиция вскоре задержала гражданина Турции по подозрению в убийстве. У него нашли часы, серьги и кольца погибшей.