Прикованную наручниками украинку обнаружили мертвой в Турции

В турецком городе Бодрум в провинции Мугла обнаружили мертвой 25-летнюю гражданку Украины. Об этом сообщает издание Milliyet.

По данным газеты, тело женщины нашли 2 января на вилле, которую она арендовала. При этом украинка была прикована наручниками к стулу. Отмечается, что к моменту обнаружения ее тела женщина была мертва уже несколько дней.

Как установила полиция, 31 декабря украинка заказала себе еду и больше из дома не выходила. В правоохранительные органы Турции обратилась ее мать, которая не смогла дозвониться дочери с Украины.

В настоящее время основной причиной смерти женщины считают самоубийство. По данным полиции, все три дверных замка на вилле были закрыты изнутри, при этом на окнах дома установлены железные решетки, так что пробраться в него снаружи было невозможно. Кроме того, на месте происшествия был найден ряд улик, указывающих на то, что скончавшаяся могла пытаться покончить с собой.

Как пишет Milliyet, женщина долгое время страдала от сильных головных болей и часто ездила на лечение на Украину.