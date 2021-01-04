Мир
 
Последние новости
В России выявили 23 351 новый случай заражения коронавирусом
В России за день умерли 482 пациента с COVID-19
В Петербурге возобновили работу бары и рестораны
Главный тренер российской молодежки приготовился «нанести шлепок» Канаде
Новак допустил начало поставок нефтепродуктов Белоруссии через Россию
Новак заявил об уверенности в реализации «Северного потока-2» при поддержке ЕС
Поиски моряков с затонувшего в Баренцевом море судна прекратили
Обвиняемая в расчленениях российская пенсионерка заболела COVID-19 и умерла
Названы самые необычные тревожные вызовы в новогодние праздники
Новости партнеров
Прослушать новость

Прикованную наручниками украинку обнаружили мертвой в Турции

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Murad Sezer / Reuters

В турецком городе Бодрум в провинции Мугла обнаружили мертвой 25-летнюю гражданку Украины. Об этом сообщает издание Milliyet.

По данным газеты, тело женщины нашли 2 января на вилле, которую она арендовала. При этом украинка была прикована наручниками к стулу. Отмечается, что к моменту обнаружения ее тела женщина была мертва уже несколько дней.

Как установила полиция, 31 декабря украинка заказала себе еду и больше из дома не выходила. В правоохранительные органы Турции обратилась ее мать, которая не смогла дозвониться дочери с Украины.

В настоящее время основной причиной смерти женщины считают самоубийство. По данным полиции, все три дверных замка на вилле были закрыты изнутри, при этом на окнах дома установлены железные решетки, так что пробраться в него снаружи было невозможно. Кроме того, на месте происшествия был найден ряд улик, указывающих на то, что скончавшаяся могла пытаться покончить с собой.

Как пишет Milliyet, женщина долгое время страдала от сильных головных болей и часто ездила на лечение на Украину.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Elleri kelepçeli evinde ölü bulunan Ukraynalı kadın, en son yemek siparişi vermiş!
Россиянина обнаружили мертвым в номере пятизвездочного отеля в Турции
Подруга погибшей в Анкаре россиянки рассказала об избивавшем ее муже-турке