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Подруга погибшей в Анкаре россиянки рассказала об избивавшем ее муже-турке

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Фото: Osman Orsal / Reuters

Гражданин Турции Салих Г., которого подозревают в убийстве жены-россиянки Веры Чикаревой, отбывал тюремный срок по обвинению в избиении супруги. Об этом на условиях анонимности рассказала подруга погибшей, сообщает РИА Новости.

По словам собеседницы агентства, Чикарева работала косметологом в центре Анкары. «Все знали, что у нее муж — психопат, которого один раз сажали в тюрьму за побои супруги. И у него был запрет полиции на подход к ней», — сообщила она.

Женщина также рассказала, что погибшая сильно выпивала. «Не исключено, что она могла сама упасть и получить черепно-мозговую травму, из-за которой и умерла», — предположила она.

О смерти россиянки ранее сообщили турецкие СМИ. В полиции рассказали, что, согласно записям с камер видеонаблюдения, женщина зашла в дом 30 ноября и после этого оттуда не выходила. Правоохранители допросили супруга погибшей — по его словам, он давно ее не видел. Ранее женщина заявляла о домашнем насилии и обращалась по этому поводу в полицию.

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