Жаловавшуюся на побои от мужа-турка россиянку нашли мертвой

Россиянка Вера Чикарева, жаловавшаяся на побои со стороны мужа-турка Салиха Г., найдена мертвой у себя дома в Анкаре. Об этом сообщает газета Sabah.

По данным полиции, камеры наблюдения показали, что женщина зашла в дом 30 ноября и после этого оттуда не выходила. Неизвестно, проникал ли в здание кто-либо еще. Правоохранители допросили мужа умершей — он утверждает, что давно ее не видел.

Издание отмечает, что дверь дома была закрыта изнутри, а друзья женщины сообщали, что в последние месяцы она на фоне развода неумеренно употребляла алкоголь. Sabah утверждает, что, по одной из версий, гражданка России могла скончаться, упав и неудачно ударившись о мраморный подоконник. Для выяснения причин ее смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.

Двумя месяцами ранее история женщины оказалась освещена в турецких СМИ – она заявила о том, что стала жертвой домашнего насилия, и обратилась в полицию. После этого пара начала процедуру развода, которая на момент смерти россиянки еще не была завершена.