В Чечне дважды отказались расследовать обидевшую Кадырова версию гибели девушки

Управление Следственного комитета (СК) по Чечне дважды отказалось возбудить уголовное дело после гибели 23-летней жительницы республики Мадины Умаевой. По мнению матери погибшей Хутмат Давлетмирзаевой, девушка могла умереть от домашнего насилия. За такую версию ей пришлось извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым. О повторном отказе сообщается на сайте проекта «Дело Мадины Умаевой».

В возбуждении дела СК отказал на основании пункта 1 части 1 статьи 24 УПК («Отсутствие события преступления»). «В документе указано, что проведена предварительная проверка и в возбуждении уголовного дела отказано», — говорится в тексте сообщения.

К такому решению следователи пришли повторно, после обращения российских и международных правозащитников к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело после гибели Умаевой. Они попросили передать материалы проверки из регионального СК в главное следственное управление ведомства, однако повторный отказ вновь был вынесен в Чечне.

Умаева умерла 12 июня в поселке Дружба в Гудермесе в доме своего мужа, ее похороны прошли в тот же вечер. Фельдшер, который констатировал ее смерть, заявил, что признаков насильственной смерти не обнаружил, поскольку «видел только часть лица, шеи и руки, ноги». Семья мужа заявляла, что Умаева упала с лестницы во время приступа эпилепсии. Вместе с тем мать погибшей утверждает, что она не болела эпилепсией, но жаловалась на побои и не хотела возвращаться в дом мужа.

20 июня по решению СК и по просьбе родственников погибшей была проведена эксгумация. Мать девушки заявила, что в день смерти дочери из дома зятя были слышны крики. Кроме того, на саване погибшей обнаружили следы крови, которые приняли за прижизненное кровотечение. По словам же прокурора Чечни Шарпудди Абдул-Кадырова, это объясняется разложением тела.

Вскоре после этого Давлетмирзаевой пришлось извиняться перед Рамзаном Кадыровым за версию о смерти дочери от домашнего насилия. Потребовавшие возбудить дело правозащитники считают, что она сделала это под давлением, а выводы главы Чечни о ненасильственной смерти опережают заключение судмедэкспертизы, которая до настоящего времени не завершена. По их словам, в такой ситуации на экспертов и следствие может оказываться давление.