Главу СКР попросили заняться делом умершей чеченки после извинений ее матери

Российские и международные правозащитные и общественные организации обратились к главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело после гибели 23-летней жительницы Чечни Мадины Умаевой. Об этом сообщил телеканал «Дождь», ознакомившийся с текстом обращения.

Правозащитники попросили передать материалы проверки из регионального СК в главное следственное управление ведомства, после чего возбудить уголовное дело и провести эффективное расследование. По их мнению, на ход дела, экспертов, свидетелей и следствие могут повлиять высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова. Он заявил, что смерть была ненасильственной. Кроме того, мать погибшей извинилась перед главой республики в эфире ЧГТРК «Грозный» за версию о смерти дочери от домашнего насилия, якобы озвученную после «всяких сплетен».

Правозащитники считают, что женщина извинилась под давлением, а выводы руководителя исполнительной власти о ненасильственной смерти опережают заключение судмедэкспертизы, которая до настоящего времени не завершена. По их словам, в такой ситуации на экспертов и следствие может оказываться давление. Авторы обращения указали и на то, что 26 июня мать девушки вновь была доставлена к Кадырову, а на следующий день издание «Чечня сегодня» показало, как она извиняется перед семьей зятя.

Обращение подписали 19 организаций: International Federation for Human Rights (FIDH), International Partnership for Human Rights (IPHR), Norwegian Helsinki Committee, WAVE Network, Информационный центр помощи пережившим сексуальное насилие Stigamot, Комитет «Гражданское Содействие», «Зона Права», Институт права и публичной политики, «Команда 29», Консорциум женских неправительственных объединений, кризисный центр «Китеж», центр «Насилию.нет», «Общественный Вердикт», «Правовая инициатива», «Мемориал», «Сутяжник», центры «Жіночі перспективи», «Сестры» и «АННА».

Умаева умерла 12 июня в поселке Дружба в Гудермесе в доме своего мужа, похороны состоялись в тот же вечер. Фельдшер, который констатировал ее смерть, заявил, что признаков насильственной смерти не обнаружил, «поскольку видел только часть лица, шеи и руки, ноги». Семья мужа заявляла, что Умаева упала с лестницы во время приступа эпилепсии. Ее мать утверждает, что дочь не болела эпилепсией и не имела хронических заболеваний, но жаловалась на побои и не хотела возвращаться в дом мужа.

Правозащитники в своем обращении указали на то, что в день гибели Умаева писала сестре сообщение с нового номера о том, что она «уходит» и просила не сообщать ее номер мужу и свекрови. О том, что девушку бил муж, также говорила ее сестра. Мать заявляла, что видела тело в морге и на нем «был шрам или рана и кровь из этой раны».

20 июня по решению СКР и просьбе родственников, настаивавших на версии о насильственной смерти, была проведена эксгумация. В сюжете, в котором мать принесла извинения, Кадыров осудил такое решение, сказав, что девушку «распотрошили». Он добавил, что Умаева должна была «цепляться за брак», потому что между супругами могут быть ссоры и муж может «побивать».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!