Бисексуальная атеистка из Чечни рассказала о пережитом насилии

Бывшая жительница Чечни Аминат Лорсанова рассказала о том, как ее держали в психиатрической клинике, изгоняли демонов, а родственники накачивали лекарствами против ее воли из-за ее бисексуальности и атеистических взглядов. Историей своих злоключений девушка поделилась с изданием Sky News.

Сейчас 22-летняя Аминат скрывается в другой стране, откуда она направила жалобу в Следственный комитет России на своих родственников и других лиц из-за жестокого обращения. По словам девушки, над ней издевались физически и психологически с самого детства. Так, родители трижды приглашали местного муллу, чтобы провести обряд экзорцизма и изгнать из Аминат демонов. Мулла задрал на ней рубашку, снял юбку и бил девушку палкой в солнечное сплетение в течение часа, крича при этом на ухо тексты из Корана.

Кроме того, Аминат провела несколько недель в психиатрической лечебнице доктора Игоря Боева в Грозном, где ей ставили капельницы и давали лекарственные препараты, от которых она подолгу была в бессознательном состоянии. Сейчас эта клиника закрыта, однако журналистам издания удалось найти ее владельца в другой клинике в Ставрополе. Врач заявил, что лечил Аминат от психического расстройства, и отказался от дальнейших комментариев. Его имя числится среди тех, на кого девушка подала жалобу в Следственный комитет. Сбежать от мучителей девушке удалось только с пятой попытки.

Как рассказали активисты «Российской ЛГБТ-сети» Вероника Лапина и Давид Истеев, случай Аминат типичен для Чечни, где преследуют не только гомосексуальных мужчин, но и женщин, бросая их в секретные тюрьмы.«В Чечне практикуют конверсионную терапию, изгоняют демонов, делают медицинские инъекции психотропных веществ. Для нас это не новость», — сказала Лапина, подчеркнув, что женщинам сложнее сбежать из-за того, что они ограничены в передвижениях и находятся под контролем опекуна-мужчины (отца, братьев или мужа).

История Аминат дошла до чеченских властей. Министр национальной политики и внешних связей республики Джамбулат Умаров обвинил ЛГБТ-сеть в том, что активисты манипулируют Лорсановой. По его мнению, активисты хотят бросить на Чечню «тень средневекового ужаса», и республика отстаивает свои семейные традиции. Кроме того, он не видит ничего ужасного в экзорцизме.

Однако о происходящем с представителями ЛГБТ изданию рассказала не только Аминат. Родившемуся женщиной в Чечне трансгендеру Саше вместе с партнером удалось покинуть в 2016 году республику, а в прошлом году — Россию. Он рассказал, что если бы родственники узнали правду о нем, то не сделали ее достоянием общественности, а просто заперли или насильно выдали замуж. Но если бы об этом узнали другие — его бы убили, чтобы очистить честь семьи. Сейчас пара ожидает предоставления убежища в одной из европейских стран, однако процесс затормозила пандемия коронавируса.

В сложном положении сейчас оказалась и Аминат. Как рассказал ЛГБТ-активист Давид Истеев, сначала девушку приходилось прятать для ее безопасности. Но как только жизнь нормализовалась, началась пандемия коронавируса.

Глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно обвинял во лжи правозащитные организации, которые сообщали о притеснении гомосексуалов в республике. В апреле 2017 года он опроверг данные «Новой газеты» о массовых задержаниях геев в северокавказской республике.

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