Россиянку били и изгоняли из нее джинна из-за нетрадиционной ориентации

Отец 22-летней уроженки Грозного Аминат Лорсановой неоднократно бил ее палкой и читал Коран, чтобы изгнать из дочери с нетрадиционной сексуальной ориентацией джинна. С соответствующей жалобой девушка обратилась в Следственный комитет России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Российскую ЛГБТ-сеть».

По словам Лорсановой, в 2018 году ее два раза незаконно поместили в психиатрические стационары Грозного — Клинику пограничных состояний имени Боева и Республиканский психоневрологический диспансер. Там девушка якобы подвергалась пыткам и истязаниям. Несколько раз во время «лечения» отец девушки палкой «изгонял из нее джинна», а также связывал ей ноги, заклеивал рот скотчем и делал уколы транквилизатора.

«Если поведение человека не соответствует неотрадиционалистской морали, повсеместно насаждаемой в Чечне, то объявляется, что таким человеком завладели джинны. Изгнание джиннов в Чечне применяется не только в форме альтернативной медицины, но и через квазимедицинские центры», — пояснила представительница «Российской ЛГБТ-сети» Вероника Лапина.

По информации издания, Лорсанова уехала из Чечни в апреле 2019 года. Она требует возбуждения уголовного дела.

В сентябре прошлого года в Чечне задержали двух женщин и одного мужчину, которых подозревают в колдовстве. Сюжет о том, как с колдунами борются в Урус-Мартановском районе республики, был показан в выпуске новостей главного чеченского телеканала ЧГТРК «Грозный». Корреспондентка канала рассказывает о «тете Зине», которую местные считали колдуньей и ходили к ней, чтобы решить проблемы, «навести порчу на недоброжелателей» и «помочь карьере». На кадрах видно, что пожилая женщина находится в полицейском участке, где ее отчитывает имам Адам Эльжуркаев — он кричит на нее на чеченском языке и в гневе стучит об пол палкой, на которую опирается как на трость. Затем «колдунью» начинает ругать другой мужчина, у которого в руке почти такая же палка.

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