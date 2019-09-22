В Чечне признали существование джиннов и отчитали колдунов

В Чечне задержали двух женщин и одного мужчину, которых подозревают в колдовстве. Сюжет о том, как с колдунами борются в Урус-Мартановском районе республики, был показан в выпуске новостей главного чеченского телеканала ЧГТРК «Грозный» в субботу, 21 сентября, который опубликован на YouTube. В нем признали существование джиннов и устроили колдунам выволочку, заставив извиняться.

Корреспондентка канала рассказывает о «тете Зине», которую местные считали колдуньей и ходили к ней, чтобы решить проблемы, «навести порчу на недоброжелателей» и «помочь карьере». На кадрах видно, что пожилая женщина находится в полицейском участке, где ее отчитывает имам Адам Эльжуркаев — он кричит на нее на чеченском языке и в гневе стучит об пол палкой, на которую опирается как на трость. Затем «колдунью» начинает ругать другой мужчина, у которого в руке почти такая же палка. За этим наблюдают люди в форме и в штатском.

«Роль покорной слуги дьявола требовала от женщины не брезгать ничем во время упрочнения своего статуса, — уточняет корреспондентка. — И справлялась она с ней на отлично». В сюжете утверждается, что «тетя Зина» кормила джиннов.

«На первый взгляд эта история может показаться чем-то из разряда фантастики, но существование джиннов, возможность контактировать и причинять вред другим с их помощью — неоспоримая в исламе истина», — поясняет корреспондентка.

Затем рассказывается еще о двух людях, подозреваемых в колдовстве, которые трудились в этом же районе. Одна из них — женщина по имени Сапият.

«В этом случае вина лежит не только на Сапият, которая без малейших раздумий предалась власти тех, кто сам на протяжении многих лет одержим нечистой силой и распространяет ее в обществе. Ответственность лежит на мужчинах той семьи, к которой принадлежит женщина», — заключает корреспондентка.

Сюжет заканчивается сообщением о том, что «ради оздоровления общества» духовенство республики усиливает работу «и взаимодействие с правоохранительными органами».

Ранее жители Чечни поблагодарили главу республики Рамзана Кадырова за борьбу с колдовством. Так чеченцы отреагировали на задержание местной жительницы Секинат Ибрагимовой, которую полиция обвинила в оказании магических услуг. Чеченская телекомпания «Грозный» выпустила сюжет о задержании колдуньи. Ибрагимова раскаялась в содеянном и попросила прощения перед камерой.

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