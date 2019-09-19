Чеченский министр затруднился назвать избрание Кадырова выборами

Министр по национальной политике Чечни Джамбулат Умаров затруднился назвать выборами выборы главы республики, которые прошли три года назад, 18 сентября 2016 года. Пост, посвященный годовщине избрания Рамзана Кадырова, он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Трудно было это политическое действо или, как еще говорят политтехнологи, волеизъявление источника власти, коим является сам Народ, назвать выборами с альтернативными кандидатами», — написал он.

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По его словам, другие кандидаты были, и «все было более чем демократично». «Однако, все таки это нельзя было назвать выборами» — считает Умаров. По его мнению, это был «единый, абсолютно осознанный и непостижимый для многих» «исторический выбор» чеченского народа.

В декабре прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет завершить карьеру на своей нынешней должности. О возможном уходе он также говорил в ноябре 2017-го. По его словам, «когда-то нужны были такие, как я, чтобы воевать, навести порядок».

Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. На прямых выборах в 2016 году он набрал более 97,5 процента голосов.

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