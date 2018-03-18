Избиратели в Чечне потеряли прежний энтузиазм

Жители Чечни проявляют меньше активности на выборах главы государства, чем на прошлых выборах президента России в 2012 году. Об этом сообщили РИА Новости в республиканском избиркоме.

По данным на 15:00, на участках проголосовали 471 365 избирателей от общего числа зарегистрированных, явка составила 66,55 процентов. В день выборов в 2012 году к этому времени она превысила 76 процентов избирателей. Итоговая явка в Чечне тогда составила 99,61 процента и стала самой высокой в России.

Всего в Чечне работает 475 избирательных участков. Наиболее активно голосуют жители высокогорных Шатойского и Шаройского районов, где явка уже превысила 70 процентов избирателей.

Ранее сообщалось, что явка на Дальнем Востоке превысила показатели предыдущей избирательной кампании.

18 марта проходят выборы президента России. В них участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (выдвинут от КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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