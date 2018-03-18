Названа явка в ядерных городах России

Явка избирателей в российских закрытых административно-территориальных образованиях выше, чем в среднем по регионам. Об этом РИА Новости сообщили в «Росатоме».
Представители госкорпорации привели данные на 15:00, согласно которым наибольший интерес к выборам проявили жители уральского ядерного города Трехгорный, где за пять часов до закрытия участков проголосовали 58,93 процента избирателей.
В Снежинске, где находится Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени Забабахина явка (53,6 процента) превышает среднюю по Челябинской области (49,32 процента).
Ранее сообщалось о стопроцентной явке российских избирателей в Северной Корее. Аналогичный результат также зафиксировали в чукотском селе Краснено.
18 марта проходят выборы президента России. Избирательные участки работают по всей стране, а также в зарубежных посольствах и консульствах, с 8 до 20 часов по местному времени.
В них участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).