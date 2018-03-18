В Москве началось голосование на выборах президента

В Москве в 08:00 18 марта открылись избирательные участки на выборах президента России. Вместе со столичным регионом выборы стартовали еще в 48 регионах страны.

Таким образом, на данный момент практически на всей территории России идет избирательный процесс — исключение составляет Калининградская область, где участки откроются в 09:00 мск.

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15 избирательных участков в Москве и Московской области открылись для голосования раньше срока. В 6 утра открылись три избирательных участка в аэропорту Шереметьево и по одному в Домодедово и Внуково. В Московской области на открывшихся раньше 10 избирательных участках проголосовали военнослужащие.

Безопасность во время выборов в столице обеспечат более 17 тысяч человек. Речь идет о сотрудниках полиции, Росгвардии, частных охранных организаций, а также представителях народных дружин и общественных формирований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Одновременно с этим начинает поступать первая информация о явке в регионах. В частности, явка по Камчатскому краю на 15:00 (6:00 мск) составила более 54 процентов от общего количества избирателей в регионе (на выборах 2012 года к этому моменту явка достигла 46 процентов), при этом жители шести сел Камчатки — Парень, Таловка, Оклан, Ковран, Воямполка и Лесная, проголосовали в полном составе, показав стопроцентную явку. На Чукотке к 15:00 по местному времени на участки пришли более 67 процентов избирателей.

В президентских выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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