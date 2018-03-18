В Приморье, Хабаровском крае и Еврейской АО начался подсчет голосов

В Приморском и Хабаровском краях, а также в Еврейской автономной области (ЕАО) закрылись избирательные участки и начался подсчет голосов. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным региональных избиркомов, явка в этом году в основном превышает показатели президентских выборов 2012 года. Небольшое снижение отмечается только в Приморье.

Так, в Хабаровском крае к 18:00 (11:00 по Москве), за два часа до закрытия участков, проголосовали 59,82 процента избирателей. В 2012 году к этому времени на участки пришли 56,1 процента жителей, имеющих право голоса. В ЕАО, по данным на 18:00, явка составила 56,51 процента, шесть лет назад свой выбор к этому времени сделали около 54 процентов избирателей.

В Приморском крае за два часа до закрытия участков проголосовали около 55,44 процента избирателей. В 2012 году на 18:00 явка составляла 56,97 процента. Самая высокая явка зарегистрирована в Спасске-Дальнем — 65,15 процента, самая низкая явка в Первомайском районе Владивостока — 47,83 процента.

Отмечается, что серьезных нарушений в ходе голосования не зафиксировано.

18 марта по всей России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты по всей стране. Кроме того, голосование проходят в консульствах и посольствах России по всему миру.

В выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (выдвинут от КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!