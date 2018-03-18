В Бурятии на выборы пришли панда и бурый медведь

В городе Северобайкальск в Бурятии на избирательный участок пришел мужчина в костюме медведя. Об этом сообщает агентство «Восток. Телеинформ».

Им оказался местный житель. По данным агентства, костюм медведя он надел по собственному желанию. Из-за объемного наряда в кабинку для голосования он поместиться не смог, но свой голос за кандидата в президенты отдал. Затем он начал развлекать других граждан, которые пришли голосовать.

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Ранее на участке появилась избирательница в костюме панды.

18 марта проходят выборы президента России. Избирательные участки открыты по всей стране. Кроме того, голосование проходят в консульствах и посольствах России по всему миру. Также в голосовании уже приняли участие сотрудники российской станции в Антарктиде.

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