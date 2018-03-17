Избиратели на выборах поборются за iPhone и гироскутер

Организация «Камчатка спортивная» организовала фотоконкурс «Голосуем первыми», в котором участники поборются за Iphonе 8+, гироскутер и другие призы.

От участников конкурса требуется сделать снимок в фотозоне любого из избирательных участков, разместить его в соцсетях с хештегом #голосуемпервыми, и ждать вердикта посетителей сайта голосуемпервыми.рф. Призы получат самые необычные и творческие фотографии.

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Выборы президента в Камчатском крае стартовали в 23:00 мск 17 марта, когда в регионе наступило 08:00 воскресенья 18 марта. Жители смогут проголосовать на 194 участках до 20.00 по местному времени, когда в столице будет 11 часов утра.

18 марта 2018 года свыше 80 миллионов избирателей страны смогут проголосовать на 43 271 участке, оборудованном системами видеонаблюдения и трансляции изображения в интернет. Наблюдать за избирательным процессом в режиме онлайн можно на сайте «Наш выбор».

В президентских выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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