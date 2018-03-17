В России стартовали выборы президента. Первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке в 08.00 по местному времени 18 марта.

Жители Камчатского края и Чукотского автономного округа смогут проголосовать до 20.00 по местному времени, доступ к урнам прекратится, когда в столице будет 11 часов утра.

На Чукотке открылись 55 избирательных участков, 194 мест для голосования доступно в жителям Камчатки.

85 субъектов России лежат в 11 часовых поясах. В полночь по московскому времени начнется голосование в Сахалинской и Магаданской областях. Последней эстафету примет Калининградская область, там участки закроются в 21:00 мск.

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Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил в ЦИК России, что Государственная автоматизированная система (ГАС) «Выборы» готова к голосованию.

18 марта 2018 года свыше 80 миллионов избирателей страны смогут проголосовать на 43 271 участке, оборудованном системами видеонаблюдения и трансляции изображения в интернет. Наблюдать за избирательным процессом в режиме онлайн можно на сайте «Наш выбор».

В президентских выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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