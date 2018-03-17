Пункт для голосования россиян в Нью-Йорке облили краской

Фасад кафе Village в Бруклине, где российские граждане могут проголосовать 18 марта, облили краской. Об этом сообщается в Twitter генерального консульства России в Нью-Йорке.

«Расцениваем этот варварский акт вандализма как попытку препятствовать проведению выездного голосования на Брайтоне», — отметили в диппредставительстве.

В консульстве добавили, что информацию о правонарушении передадут в правоохранительные органы.

Выборы президента России пройдут 18 марта. На этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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