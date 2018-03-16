Украина не даст россиянам проголосовать на президентских выборах

Украинские силовики 18 марта не пустят российских граждан в дипломатические представительства России на территории этой страны для голосования на выборах президента. Об этом в своем Facebook написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«В воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах», — написал он. По словам министра, доступ в учреждения будут иметь исключительно лица с дипломатическим статусом.

«МВД обращается к дипломатам и гражданам Российской Федерации с просьбой подчиниться законным требованиям Украины — не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины», — добавил Аваков.

Как отмечается, Киев принял подобное решение в связи с тем, что выборы президента России состоятся в Крыму и Севастополе, которые Украина считает своей территорией.

Выборы президента России пройдут 18 марта. На этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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