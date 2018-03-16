Бывший СССР
 
Последние новости
Друга Березовского задушили в Лондоне
Витя АК-47 переметнулся на хоккей и позвал «фанов в Челябу»
Пенсионер оскорбил чернокожую стюардессу
Африканскую девочку с развернутыми назад коленями спас медицинский корабль
Видеозапись самоубийства несколько часов провисела в топе популярного сайта
Москвич нашел в городе волчицу с ошейником  
Французов обманом массово напоили плохим вином
Украина не даст россиянам проголосовать на президентских выборах
Биткоин приблизился к «кресту смерти»
Скрипаль оказался любопытным любителем попоек

Украина не даст россиянам проголосовать на президентских выборах

Перейти в «Мою Ленту»

Украинские силовики 18 марта не пустят российских граждан в дипломатические представительства России на территории этой страны для голосования на выборах президента. Об этом в своем Facebook написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«В воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах», — написал он. По словам министра, доступ в учреждения будут иметь исключительно лица с дипломатическим статусом.

«МВД обращается к дипломатам и гражданам Российской Федерации с просьбой подчиниться законным требованиям Украины — не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины», — добавил Аваков.

Как отмечается, Киев принял подобное решение в связи с тем, что выборы президента России состоятся в Крыму и Севастополе, которые Украина считает своей территорией.

Выборы президента России пройдут 18 марта. На этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На Украине решили сорвать выборы президента России
Украина пригрозила России санкциями за выборы президента в Крыму
Киев направил ноту Москве из-за проведения выборов в Крыму
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0215 марта

Плата за вход

Ради Европы украинцы готовы стать коммунистами и геями
19:39Сегодня

Узбекистан поделился культурным наследием

15:2914 марта

Депутат Рады пообещал дать коллеге по морде за «работу на Россию»

13:57Сегодня

Сломавшаяся в Грузии канатная дорога заставила туристов прыгать вниз

Бывший СССР00:05 4 января

«Мы устали, мы никому не нужны»

В ДНР проклинают войну и тщетно мечтают о мире: репортаж «Ленты.ру»
01:1813 марта

Саакашвили потребовал возобновить против него уголовное дело

22:5515 марта

Надежда Савченко обратилась с просьбой к Владимиру Путину

22:3012 марта

Украина захотела получить от России 209 миллионов долларов за полеты в Крыму

Бывший СССР00:0011 марта

Великая урючная революция

За что боролся и на что напоролся первый президент Киргизии
20:5815 марта

Савченко выгнали из Рады из-за гранат в сумке

14:56Сегодня

Савченко признали врагом Украины

17:2612 марта

Российских судей заподозрили в посягательстве на целостность Украины

Россия
Вятский Маск
Герой «Салюта-7» придумал, как спасти российскую космонавтику
Президентские. Новые. Твои
Умные урны, камеры и другие технологии на выборах президента
«Упали и замерли в одном каком-то положении»
Как кризис изменил секс, работу и еду россиян
Немцова увековечили в Москве
Тимати призвал россиян прийти на выборы
Песков назвал шокирующим и неприличным заявление Джонсона о Путине
В Таганроге техника приехала ремонтировать яму и провалилась в нее
Все материалы
Мир
Все оттенки черного
Россия бросила Африку. Теперь там хозяйничает Китай — вернуться не выйдет
Французов обманом массово напоили плохим вином
Друга Березовского задушили в Лондоне
В ЮАР бывший президент-многоженец пойдет под суд
Неуклюжая Клинтон упала на ступенях мечети и получила перелом в ванной
Британия объяснила отношение к простым россиянам
Добро пожаловать в рейх
Гитлер воплотил немецкую мечту. Народ этого не забыл
Все материалы
Бывший СССР
Плата за вход
Ради Европы украинцы готовы стать коммунистами и геями
Украина не даст россиянам проголосовать на президентских выборах
Великая урючная революция
За что боролся и на что напоролся первый президент Киргизии
Узбекистан поделился культурным наследием
Сломавшаяся в Грузии канатная дорога заставила туристов прыгать вниз
Надежда Савченко обратилась с просьбой к Владимиру Путину
Китайское предложение
Чего хотят от Украины кредиторы из Поднебесной
Все материалы
Экономика
Надоили
Россия испугалась белорусского молока. Лукашенко в бешенстве
«Новотранс» отберет русское зерно у прибалтов
Сельхозпродукция отправится в Европу из порта Усть-Луга
Японцы прибрали к рукам «Донской табак»
Портал Бизнес-навигатора МСП поможет французским предпринимателям
Частникам отдадут каждый десятый поезд
Биткоин приблизился к «кресту смерти»
Стали известны масштабы экспорта нефти из США
Все материалы
Силовые структуры
Мужская работа
В современном мире всего шаг от неравнодушия до подвига
Смертельное оружие
Хорошо ли вы знаете арсенал киллеров: тест «Ленты.ру»
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Налет на ювелирный магазин в Москве попал на видео
В Москве поймали похитителя грудных имплантов
Стал известен ущерб от коррупции в России
Банда из пятерых экс-полицейских попалась на страсти к янтарю
Все материалы
Наука и техника
Аппарат от народа
В попытках убить iPhone X Samsung не смогла превзойти даже старый Galaxy S8
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Стивен Хокинг«Сингулярность есть начало Вселенной»
Умер Стивен Хокинг — последний великий мечтатель
«Роскосмос» засекретил провальный пуск и потребовал за него 290 миллионов
Предсказана скорая гибель статуй на острове Пасхи
Apple остановила производство iPhone
Определились лидеры среди названий нового российского сверхоружия
Все материалы
Спорт
Дед Жозе
Моуринью привык к большим деньгам, но разучился побеждать
Двух лидеров сборной Украины по легкой атлетике поймали на допинге
Финн оставил страну ради сборной России по футболу
Определились четвертьфинальные пары Лиги чемпионов
ЦСКА сыграет с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы
Выступающим в России украинским атлетам откажут в финансировании
Тренер праздновал победу над киевским «Динамо» и упал
Все материалы
Культура
Черные властелины
25 лучших фильмов, снятых афроамериканцами
«Он огромный и розовый, и я не знаю, что делать»
Звезды делятся несексуальной правдой о постельных сценах
Коммунальная экзотика
Его картины раздражали советских людей. Он умер на Западе, не дожив до юбилея
Появились фото с места серьезной аварии музыкантов «Пикника»
Модель Кендалл Дженнер пожелала изучить свою вагину
Умер автор фильма «Зеленый фургон»
Участники группы «Пикник» попали в больницу с серьезными травмами
Все материалы
Интернет и СМИ
Присмотрись
Сначала они следили за СССР, а теперь — за всем миром
«Батя в здании, спасайте задницы!»
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
Фильм о секс-индустрии в виртуальной реальности оскорбил порноактрису
Павший на колени Лавров превратился в мем
Горюющая посреди пустой комнаты кошка растрогала пользователей сети
США обвинили Россию в атаке на энергосистему страны
Все материалы
Ценности
«Рабский менталитет заставляет гнобить черных»
Он мог умереть под ботинками скинов, но стал танцевать и растоптал обидчиков
Nike предложил китайцам прикрыть рты
Атака клоунов
Российская уличная мода в опасности. Не спасет даже Слава Зайцев
Американские модники нашли способ защиты от радиации
Versace отказался от использования натурального меха
Дочь королевы Елизаветы II заметили в пиджаке сорокалетней давности
Время сильных
Секс-символы эпохи золотых яиц, огромных бицепсов и шелковых шляп
Все материалы
Путешествия
«Пришлось лезть по старинке — тайком»
Россияне отправились в затерянный мир и зашли слишком далеко
Шенгенские визы подорожают
Россияне начали покупать туры в Египет
Бразильца вытащили из полыньи в Санкт-Петербурге
Дичь и дикость
Извержение вулкана, трещины в стенах и слюна жирафа на снимках лучших фотографов
Облако-монстр нависло над побережьем в США
В России увидели выгоду от антироссийской пропаганды
Все материалы
Из жизни
Фантастические яды
ЦРУ создало невидимые пули и смертельные зонтики, но не смогло их применить
Идеальное преступление
Как украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
Каши переел
Ради славы украинец превратил сына в бодибилдера, но что-то пошло не так
Испуганная кобра выплюнула три яйца
Роженица сама достала ребенка из утробы после кесарева сечения
Высокооплачиваемая проститутка рассказала о своей работе
Авиакомпания по ошибке заставила пса пролететь над океаном в багажном отделении
Все материалы
От «Мустанга» до «Роллса»: экстремальный тюнинг Женевы
Самые яркие, вызывающие и странные доработанные автомобили выставки
Все конкуренты VW Teramont в России
С кем будет бороться за покупателей самый большой кроссовер VW
Первый тест странного «Мерседеса»
Почему вам придется полюбить новый Mercedes-Benz CLS
Cамые безумные внедорожники Женевы
Пять кроссоверов, которые заставят вас оборачиваться
В Польше сделали мегабрутальный и широкий Mercedes-Benz X-Class
Volkswagen будет выпускать в России «народный внедорожник»
Lincoln возродит внедорожник Aviator
Все материалы
Однажды в Мексике
Как выглядит самый опасный город мира
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
За что боролись
В 90-х россияне гордились этими вещами. Сейчас они выглядят смешно
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Россиянка спалила воображаемый дом ради страховки
«Спасибо, что не избили и не сожгли на костре»
История гей-пары, пытавшейся снять квартиру в Москве без прикрытия
Все материалы