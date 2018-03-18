МВД отчиталось об отсутствии нарушений на выборах

Нарушений, способных повлиять на итоги выборов президента России, на момент закрытия избирательных участков не зафиксировано. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

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В ведомстве добавили, что сейчас полиция совместно с подразделениями Росгвардии и народными дружинами обеспечивает безопасность при подсчете голосов, а также содействует транспортировке протоколов и иной документации c избирательных участков в вышестоящие избирательные комиссии.

Правопорядок на избирательных участках обеспечивали около 275 тысяч сотрудников органов внутренних дел.

В выборах президента России участвовали восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (выдвинут от КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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