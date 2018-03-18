Путин назвал идеальный результат выборов

Президент России Владимир Путин, который утром в воскресенье проголосовал на избирательном участке в Москве, считает для себя успешным любой процент голосов, который дает ему право исполнять обязанности главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.
«Любой. Что дает право исполнять должность президента», — сказал он.
Также Путин рассказал о планах на остаток дня — у него запланировано несколько встреч. «Рабочие. У меня сегодня пара рабочих встреч », — уточнил он.
18 марта по всей России проходят выборы президента. В них участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).