Путин назвал идеальный результат выборов

Президент России Владимир Путин, который утром в воскресенье проголосовал на избирательном участке в Москве, считает для себя успешным любой процент голосов, который дает ему право исполнять обязанности главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Любой. Что дает право исполнять должность президента», — сказал он.

Также Путин рассказал о планах на остаток дня — у него запланировано несколько встреч. «Рабочие. У меня сегодня пара рабочих встреч », — уточнил он.

Материалы по теме Президентские. Новые. Твои Умные урны, камеры и другие технологии на выборах президента

18 марта по всей России проходят выборы президента. В них участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!