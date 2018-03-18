Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах главы государства, передает РИА Новости. Путин традиционно пришел на избирательный участок 2151, расположенный в Российской академии наук.
Путин подошел к сотруднику избирательной комиссии, предъявил паспорт и, получив бюллетень, направился в кабинку для голосования.
Также в голосовании принял участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает ТАСС. На участке в центре Москвы проголосовала глава ЦИК Элла Памфилова. «Я проголосовала. Меня радует, что люди идут, немножко огорчает, что мороз большой и очень холодно», — сказала она.
В голосовании принял участие Патриарх Кирилл. Свой голос он отдал в одинцовском филиале МГИМО, сообщает телеканал «360»
В президентских выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).