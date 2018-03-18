В Северной Корее начали выбирать президента России

В посольстве России в Северной Корее открылся избирательный участок для граждан, желающих принять участие в выборах президента России. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
«Ровно в 08.00 по пхеньянскому времени (02.30 мск) в посольстве России в КНДР открылся избирательный участок №8163 для голосования за кандидатов в Президенты Российской Федерации. Первым свой гражданский долг выполнил сотрудник нашего посольства Игорь Безручко. Голосование продлится до 20:00 по местному времени», — утверждают дипломаты.
Ранее сообщалось, что Владимир Ли, единственный гражданин России, постоянно проживающий в Северной Корее, специально приедет в Пхеньян, чтобы проголосовать. Владимир — сын северокорейца, которого командировали на Камчатку в 1950-х. Он женился на советской девушке, через некоторое время семья переехала в Вонсан. Сам Владимир впоследствии женился на актрисе северокорейского театра. У пары родились двое сыновей. В дипмиссии отметили, что постоянно поддерживают контакт с семьей Ли, «регулярно навещают и приглашают в гости».
Выборы президента России 18 марта пройдут во всех 85 субъектах страны, и завершатся в Калининградской области в 21:00 мск. Свыше 80 миллионов избирателей страны смогут проголосовать на 43 271 участке.
В президентских выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).