В Северной Корее позволят проголосовать за президента России

Единственный гражданин России, постоянно проживающий в Северной Корее, приедет в Пхеньян, чтобы проголосовать на выборах президента России. Об этом сообщается на странице российского посольства в КНДР в Facebook.

Отмечается, что Владимир Ли проголосует в Консульском отделе российской дипломатической миссии, где будет открыт избирательный участок №8163.

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В посольстве России рассказали, что Владимир — сын северокорейца, которого командировали на Камчатку в 1950-х. Он женился на советской девушке, через некоторое время семья переехала в Вонсан. Сам Владимир впоследствии женился на актрисе северокорейского театра. У пары родились двое сыновей.

В дипмиссии отметили, что постоянно поддерживают контакт с семьей Ли, «регулярно навещают и приглашают в гости».

Выборы президента пройдут в России 18 марта 2018 года.

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