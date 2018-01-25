ЦИК зафиксировал женский рекорд в президентской гонке

Нынешняя президентская кампания стала небывалой по числу женщин, которые решили выдвинуться на высший пост. Об этом в четверг, 25 января, сообщила RT секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

«Вообще, эти выборы можно назвать рекордными по количеству желающих, как-то заявивших о себе, и по количеству женщин, молодых, активных, привлекательных, мне кажется, тоже установлен рекорд. Многие пришли в ЦИК и добились, чтобы их группы поддержки были зарегистрированы, и сейчас собирают подписи. Достаточно успешно работают женщины», — сказала она.

По словам Гришиной, в настоящее время ЦИК зарегистрировал двух кандидатов, еще 13 собирают подписи. Из них пять женщин: Ксения Собчак, Екатерина Гордон, Наталья Лисицына, Ирина Волынец и Эльвира Агурбаш. «Конечно, это еще не 50 процентов, но мы приближаемся», — отметила представитель комиссии.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

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