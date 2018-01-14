Школьники примут участие в голосовании в день выборов президента России

В день выборов президента России, 18 марта, школьники Московской области примут участие в референдуме. Им предстоит ответить на вопрос о продолжительности рабочей недели, пишет «Российская газета».

«Вопрос, на который должны будут ответить ребята, звучит так: согласны ли вы с шестидневной неделей обучения», — рассказала журналистам член избирательной комиссии области Наталья Альшанова.

В референдуме могут принять участие примерно 793 тысячи школьников, а по его итогам может быть принято решение об установлении в Подмосковье единой учебной недели. Ранее проводившийся среди учеников и их родителей опрос показал, что подавляющее большинство (94 процента) выступает за пятидневку.

В настоящее время примерно 45 процентов из 1300 школ Подмосковья работают шесть дней в неделю.

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