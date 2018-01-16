За кандидата Путина подписались более миллиона человек

Более одного миллиона подписей избирателей собрано в поддержку Владимира Путина, который участвует в президентской кампании в качестве самовыдвиженца. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 16 января, со ссылкой на избирательный штаб главы государства.

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«По состоянию на 16 января в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента Российской Федерации поступило 1 001 459 подписей», — проинформировали в штабе.

Там же подчеркнули, что, несмотря на то, что нужное количество подписей для регистрации собрано, было «принято решение не останавливать сбор и дать возможность всем желающим выразить свою поддержку кандидату». «Подписи, которые не будут сданы в ЦИК, останутся в избирательном штабе для формирования базы сторонников кандидата», — добавили в организации.

Ранее во вторник газета «Коммерсантъ» сообщила, что избирательный штаб Путина аннулировал подписи в поддержку своего кандидата, собранные в Курганской области на двух режимных заводах в рабочее время. В ЦИК заявили, что проверят информацию о возможных нарушениях.

Выборы главы государства запланированы на 18 марта. К 14 января зарегистрированными кандидатами стали лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвинутый КПРФ директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Путин участвует в кампании как самовыдвиженец.

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