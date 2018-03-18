На одном из избирательных участков в Подмосковье аннулировали результат

Выборы на участке в подмосковных Люберцах признаны недействительными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мособлизбирком.
Причиной аннулирования результатов стал вброс бюллетеней.
Ранее Мособлизбирком подтвердил факт вброса бюллетеней на участке в Люберцах по результатам изучения записи с видеокамер. Стационарная урна на участке 1480 была опечатана, председатель избирательной комиссии участка и член комиссии с правом решающего голоса отстранены от работы.
«Сейчас уже по результатам дня голосования, участковая избирательная комиссия приняла решение признать выборы на участке несостоявшимися, бюллетени — недействительными. И с таковым решением поехала в территориальную избирательную комиссию», — рассказала председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.