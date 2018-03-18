Устроившие вброс бюллетеней члены избиркома в Люберцах отстранены от работы

Члены избирательной комиссии на одном из участков в Люберцах, где был зафиксирован факт вброса бюллетеней, отстранены от работы. Об этом сообщила председатель подмосковного избиркома Ирина Коновалова, передает ТАСС в воскресенье, 18 марта.

«Председатель избирательной комиссии №1480 и член избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые принимали непосредственное участие в этом безобразии, по-другому сказать не могу, отстранены от работы», — заявила Коновалова.

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Ранее Мособлизбирком подтвердил факт вброса бюллетеней на участке в Люберцах по результатам изучения записи с видеокамер. На месте ведется разбирательство с привлечением общественной палаты Московской области, Мосгоризбиркома и полиции. Стационарная урна, в которую производился вброс, опечатана, все бюллетени в ней будут признаны недействительными. На участок доставлена резервная стационарная урна для продолжения голосования.

18 марта по всей России проходят выборы президента. В них участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (выдвинут от КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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