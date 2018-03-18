Сайт ЦИК подвергся атакам хакеров

Сайт Центральной избирательной комиссии России в день выборов президента подвергся хакерской атаке из 15 стран. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает ТАСС.

«18 марта у нас с двух до пяти часов ночи была отражена компьютерная атака на сайт, типа "отказ на обслуживание". Пик атаки пришелся на 02:20 по московскому времени. Источники атаки были расположены в 15 странах», — сказала она.

18 марта по всей России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты по всей стране. Кроме того, голосование проходят в консульствах и посольствах России по всему миру. В частности, в голосовании приняли участие сотрудники российской станции в Антарктиде.

В выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (выдвинут от КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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