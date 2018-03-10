ЦИК пожаловался в Генпрокуратуру из-за матерившего Собчак Жириновского

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) считают, что то, как кандидаты в президенты России общаются между собой — это «дело их культуры, воспитания и этики», однако направили обращение в Генпрокуратуру из-за оскорбившего Ксению Собчак Владимира Жириновского. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, комиссия должна следить лишь за тем, чтобы кандидатов никто не обижал, «а что уж они между собой... извините, как они общаются, это дело их культуры, воспитания и этики. И ЦИК не может им махать пальчиком», — добавила она.

Памфилова отметила, что ЦИК следит за тем, чтобы кандидаты не нарушали закон, однако некоторые из них не прислушиваются к комиссии и отправляют на дебаты своих представителей. Это, по мнению председателя ЦИК, возможно, «если уж совсем заболел или сверхважные должностные обязанности исполняешь».

Ранее, 28 февраля, в прямом эфире теледебатов кандидатов в президенты на канале «Россия 1» Владимир Жириновский грубо обругал матом Ксению Собчак, назвал ее «черной ******» (продажной женщиной) и «отвратительной сукой». В ответ на это кандидатка в президенты России плеснула в лидера ЛДПР водой.

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