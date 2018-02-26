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Суд отклонил жалобу Собчак на регистрацию Путина кандидатом в президенты

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Ксения Собчак

Верховный суд России признал законным отказ в жалобе кандидату в президенты Ксении Собчак, которая просила отменить регистрацию Владимира Путина кандидатом на выборах на высший государственный пост. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 26 февраля.

«Суд постановил: решение об отказе в удовлетворении жалобы оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласила решение одна из судей коллегии. Теперь это решение вступило в законную силу.

14 февраля стало известно, что кандидат в президенты от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак пожаловалась в Верховный суд на регистрацию Путина Центризбиркомом.

В жалобе указывалось, что действующий глава государства уже три раза становился президентом, а до этого исполнял обязанности после отставки Бориса Ельцина. Период с 2008 по 2012 год, когда страну возглавлял Дмитрий Медведев, Собчак назвала «рокировкой» с целью «закрепления поста президента».

16 февраля Верховный суд России отказал в удовлетворении требования Собчак о признании незаконной регистрации Путина в качестве кандидата.

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