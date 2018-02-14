Собчак потребовала признать незаконной регистрацию Путина на выборах

Кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак пожаловалась в Верховный суд на регистрацию Владимира Путина в качестве самовыдвиженца. Пресс-секретарь «кандидата против всех» Ксения Чудинова подтвердила «Интерфаксу», что официальное письмо с обоснованиями иска направят в суд.

В жалобе указывается, что Путин уже три раза становился президентом, а до этого исполнял обязанности после отставки Бориса Ельцина. Период с 2008 по 2012 год, когда страну возглавлял Дмитрий Медведев, Собчак назвала «рокировкой» с целью «закрепления поста президента».

В свою очередь заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил агентству, что запретов на участие Путина в выборах на данный момент нет.

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«Эта тема уже давно всеми изучена и обсуждена, поэтому удивляет, что Ксения Анатольевна [Собчак] только сейчас дошла до того, чтобы опять поднять эту тему. Судебные решения по данному вопросу уже были, есть однозначный ответ — на данный момент запретов на участие в президентских выборах у Владимира Владимировича [Путина] нет», — сказал Булаев.

Он предположил, что Собчак действует на эмоциях в данной ситуации и не станет подавать такую жалобу.

Выборы главы государства пройдут 18 марта.

Согласно статье 81 Конституции России, один и тот же человек не может занимать должность президента страны более двух сроков подряд. Владимир Путин управлял страной два срока с 2000 по 2008 год, а затем четыре года возглавлял правительство. В 2012 году президентский срок увеличили с четырех до шести лет и Путин снова занял пост главы государства.

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