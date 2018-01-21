Собчак призвала легализовать марихуану

Кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак выступила за легализацию легких растительных наркотиков в стране. Об этом она сказала на встрече со своими сторонниками в Калининграде, передает РИА Новости.

По словам Собчак, такая мера поможет решить вопрос с «наркотической эпидемией» в России.

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«Я сама этим не пользуюсь, но я и водку бутылками не пью. И я не очень понимаю, почему водку пить в огромном количестве — это считается нормальным у нас в стране, а использовать марихуану, от которой гораздо меньше последствий, даже с точки зрения статистики преступлений, нет», — пояснила она.

Как отмечает агентство, в МВД категорически против такого предложения. Начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков Андрей Храпов подчеркивает, что в этом нет никакой пользы и никакого медицинского эффекта. По его данным, в странах, где употребление каннабиса не возбраняется, уже приходят к выводу, что это неправильно.

Собчак, как кандидату от непарламентской партии, нужно до 31 января собрать 100 тысяч подписей избирателей. На воскресенье, 22 января, у нее их уже 97 тысяч.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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