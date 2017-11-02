Собчак пригрозили высечь на конюшне и отправили мыть машины

Ксения Собчак станет ведущей развлекательного шоу «Можем повторить» на телеканале «Пятница». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе канала.

Вместе с журналистом Антоном Красовским она будет перевоплощаться в образы разных эпох российской истории. «Собчак постарается пережить революцию, не потерять голову на рейве лихих девяностых и узнает, за что таких, как она, секли на конюшне во времена Ивана Грозного», — уточняют на «Пятнице».

Среди образов, которые примерит на себя телеведущая, — мойщица машин и светская дама на балу.

Ранее Собчак демонстрировала в своем Instagram некоторые наряды, но не сообщала, для какого проекта ведутся съемки.

Все эти деловые костюмы, макияж,феминизм, и призывы к прогрессу нах никому не нужны. Усталая, но ещё следящая за собой, несущая мясо женщина с яйцами это то, что нужно стране!!!! A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Sep 25, 2017 at 9:25am PDT

В настоящее время на телевидении выходит еще одно развлекательное шоу с Собчак — «Фабрика звезд» на «Муз ТВ». Также телеведущая интервьюирует видных политиков и общественных деятелей на телеканале «Дождь».

18 октября она объявила о намерении выставить свою кандидатуру на выборы президента России, которые пройдут в марте 2018 года. Собчак поясняла, что не рассчитывает занять высший государственный пост, а попытается заменить собой отсутствующую в бюллетенях графу «против всех». На время президентской гонки она приостановит журналистскую деятельность.