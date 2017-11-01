В штабе Собчак объяснили сотрудничество с подозреваемым в педофилии блогером

Предвыборный штаб Ксении Собчак не смущает тот факт, что отвечающий за кампанию телеведущей в социальных сетях блогер Рустем Адагамов был объявлен в федеральный розыск, заявила пресс-секретарь возможного кандидата в президенты Ксения Чудинова. Ее слова приводит РИА Новости в среду, 1 ноября.

«У нас в стране довольно много у всех судимостей, очевидно, что на него заведено дело, как на треть Координационного совета [оппозиции] заведены уголовные дела. (...) Это не связано с политическими делами», — сказала Чудинова.

Ранее в среду Собчак сообщила, что к ее команде присоединился «Блогер №1 российского интернета», также известный под ником drugoi.

В январе 2013 года бывшая жена Адагамова в интервью телеканалу RT обвинила блогера в надругательстве над несовершеннолетней девочкой в Норвегии. По данным РИА Новости, в местных правоохранительных органах подтвердили наличие показаний девушки. В то же время глава полицейского участка города Хьетиль Нигорд заявил агентству, что ему ничего не известно о расследовании дела об изнасиловании. В том же году Адагамов покинул Россию.

По данным Regnum, в 2014 году правоохранители подали документы на объявление подозреваемого в федеральный розыск, так как он не явился на допрос. В 2015 году СМИ со ссылкой на источники сообщили, что суд удовлетворил прошение следствия.

Как указано на странице Адагамова в Facebook, в настоящее время он живет в Праге.