За кампанию Собчак «Против всех» в соцсетях ответит блогер Адагамов

Блогеру Рустему Адагамову поручено отвечать за ведение предвыборной кампании телеведущей Ксении Собчак в социальных сетях и блогах. Об этом возможный кандидат в президенты России написала на странице своего штаба в Facebook в среду, 1 ноября.

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«У нас серьезное пополнение в команде «Против всех»! К нам присоединился Блогер №1 российского интернета — Рустем Адагамов. (...) В 2012 году Рустем, как и я, был избран в Координационный совет оппозиции, а также был одним из учредителей Лиги избирателей, боровшейся за честные выборы», — написала Собчак.

Накануне газета «Коммерсантъ» сообщила, что группа участвовавшего в избирательной кампании Бориса Ельцина политтехнолога Алексея Ситникова в полном составе покинула штаб телеведущей. Издание озаглавило заметку: «В штабе Ксении Собчак произошел раскол».

Пресс-секретарь телеведущей Ксения Чудинова эту информацию подтвердила и отметила, что уход Ситникова не повлиял на настроения в коллективе.

Ксения Собчак представила членов своего избирательного штаба в ходе пресс-конференции 24 октября. Возглавил коллектив политолог, сооснователь НТВ Игорь Малашенко. Онлайн-продвижение поручено вести политтехнологу Виталию Шклярову. Предполагалось, что Ситников, работавший в штабе первого президента России в 1996 году, будет отвечать за работу по сбору подписей и взаимодействие с волонтерами.

Адагамов, пишущий в ЖЖ под ником drugoi, являлся одним из самых популярных пользователей русскоязычного сегмента «Живого Журнала».