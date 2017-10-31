В штабе Собчак прокомментировали уход советника Ельцина

Уход из предвыборного штаба телеведущей Ксении Собчак политтехнолога Алексея Ситникова не повлиял на настроения в коллективе, заявила пресс-секретарь возможного кандидата в президенты Ксения Чудинова. Ее слова приводит РИА Новости во вторник, 31 октября.

«У нас вообще довольно дружный, хороший коллектив и все идут в одну сторону, все отлично. Поэтому, раскола я не вижу», — сказала Чудинова. Представитель Собчак не уточнила причины выхода политтехнолога из команды.

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Ранее во вторник в газете «Коммерсантъ» сообщила, что группа участвующего в избирательной кампании Бориса Ельцина политтехнолога Алексея Ситникова в полном составе покинула штаб телеведущей. Издание озаглавило заметку: «В штабе Ксении Собчак произошел раскол».

Ксения Собчак представила членов своего избирательного штаба в ходе пресс-конференции 24 октября. Возглавил коллектив политолог, сооснователь НТВ Игорь Малашенко. Онлайн-продвижение поручено вести политтехнологу Виталию Шклярову. Предполагалось, что Ситников, работавший в штабе первого президента России в 1996 году, будет отвечать за работу по сбору подписей и взаимодействие с волонтерами.

Телеведущая заявила, что собирается претендовать на высший государственный пост, 18 октября. Она объяснила, что попытается собой заменить отсутствующую в бюллетенях графу «против всех».

Очередные выборы главы государства пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. О планах баллотироваться заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель КПРФ Геннадий Зюганов, правозащитница Екатерина Гордон. Будет ли выдвигать свою кандидатуру действующий президент Владимир Путин, пока неизвестно.

