Регистрацию Путина кандидатом в президенты признали законной

Верховный суд России отказал в удовлетворении требования Ксении Собчак о признании незаконной регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщает «Интерфакс».

«В удовлетворении административного иска Собчак Ксении Анатольевны об отмене постановления ЦИК России от 6 февраля 2018 года "О регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина" отказать», —огласил решение судья Николай Романенков.

Таким образом Верховный суд не усмотрел нарушения законодательства в действиях Центризбиркома, зарегистрировавшего Путина в качестве кандидата. Суд также признал не противоречащим Конституции выдвижение нынешнего главы государства.

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14 февраля стало известно, что кандидат в президенты от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак пожаловалась в Верховный суд на регистрацию Путина Центризбиркомом. В жалобе указывалось, что действующий глава государства уже три раза становился президентом, а до этого исполнял обязанности после отставки Бориса Ельцина. Период с 2008 по 2012 год, когда страну возглавлял Дмитрий Медведев, Собчак назвала «рокировкой» с целью «закрепления поста президента».

Выборы главы государства пройдут 18 марта.

Согласно статье 81 Конституции России, один и тот же человек не может занимать должность президента страны более двух сроков подряд. Владимир Путин управлял страной два срока с 2000 по 2008 год, а затем четыре года возглавлял правительство. В 2012 году президентский срок увеличили с четырех до шести лет и Путин снова занял пост главы государства.

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