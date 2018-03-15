ЦИК призвал прокуратуру обратить внимание на заявление сторонника Навального

Заявление одного из сторонников блогера Алексея Навального о возможности неоднократно проголосовать на выборах президента должно стать предметом расследования правоохранителей. Такое мнение высказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев, передает ТАСС в четверг, 15 марта.

Булаев полагает, что высказанное намерение является «заявлением о том, что человек собирается совершить преступление». «Когда человек выступает и говорит, что он готов совершить преступление, это называется явкой с повинной. Просто удивляюсь, почему до сих пор ни Генпрокуратура, ни Следственный комитет не заинтересовались действиями этого человека», — сказал зампред ЦИК.

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13 марта Навальный сообщил, что один из его сторонников смог оформить три заявления для голосования не по месту регистрации, а по месту пребывания. В свою очередь председатель Центризбиркома Элла Памфилова опровергла возможность многократного голосования одного избирателя, пояснив, что система ГАС «Выборы» учтет только первое заявление.

В июле 2017 года сенаторы одобрили законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконную выдачу и получение бюллетеня за другого избирателя, а также за неоднократное голосование. Госдума в окончательном чтении приняла этот документ 19 июля.

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