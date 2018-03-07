ЦИК потребовал убрать избирательный участок из похоронного бюро

ren.tv

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова попросила Мособлизбирком перенести избирательный участок в городе Куровское Орехово-Зуевского района из похоронного бюро в другое место. Об этом она заявила во время заседания ЦИК, передает ТАСС.

На собрании показали снимок избирательного участка, на котором висит вывеска бюро ритуальных услуг. «Вот посмотрите, вы пойдете на этот избирательный участок, какая там явка будет?» — поинтересовалась Памфилова.

«Коллеги, ну задумайтесь, пожалуйста, включите не только мозги, но и сердце, неравнодушие. Я надеюсь, что перенесете этот избирательный участок, найдете более достойное место», — добавила она.

Выборы президента пройдут в России 18 марта.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!