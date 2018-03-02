ЦИК вступился за Собчак

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сделала замечание ведущему Первого канала за некорректное высказывание в адрес кандидата в президенты Ксении Собчак. Об этом в пятницу, 2 марта, сообщает ТАСС.

«К нам поступила жалоба от кандидата Собчак по поводу того, что ведущий дебатов на Первом канале не должен был давать некие характеристики, оценки, некорректно высказался в адрес кандидата. Считаем, что это недопустимо, все-таки обязанность ведущего — вести корректно дебаты кандидатов, не давая им оценку», — сказала Памфилова на заседании комиссии.

Председатель ЦИК ограничилась устным замечанием. Позже источник РИА Новости сообщил, что Первый канал примет к сведению замечание в адрес ведущего предвыборных дебатов Анатолия Кузичева.

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1 марта после теледебатов, которые вел Кузичев, Собчак написала в Instagram, что огорчена тем, как ведут себя мужчины, и выразила намерение пожаловаться на поведение ведущего в ЦИК и генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту.

В начале февраля Памфилова от имени комиссии сделала замечание пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову о недопустимости высказываний агитационного характера. О каком именно выступлении представителя Кремля шла речь, председатель ЦИК не уточнила. Песков принял замечание к сведению и принес свои извинения. «Впредь, естественно, на этот период я буду более аккуратным, дабы не давать поводов для таких замечаний», — пообещал Песков.

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