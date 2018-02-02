Песков извинился перед ЦИК за агитацию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал замечание главы Центризбиркома Эллы Памфиловой о недопустимости высказываний агитационного характера. Его слова в пятницу, 2 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сейчас действительно идет электоральный период, поэтому здесь, наверное, неважно, что считаю я. Здесь важно, как это воспринимает ЦИК», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, согласен ли он с мнением Памфиловой.

Представитель Кремля также заявил, что принимает замечание к сведению и приносит свои извинения за высказывания, которые могли трактоваться как агитационные. «Впредь, естественно, на этот период я буду более аккуратным, дабы не давать поводов для таких замечаний. Но, вместе с тем, я исхожу из того, что это не относится к освещению деятельности президента Путина как действующего главы государства», — заметил Песков.

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Ранее в этот день Памфилова от имени комиссии сделала замечание пресс-секретарю президента России за «очевидные признаки агитации»

Председатель ЦИК не уточнила, какое именно высказывание Пескова вызвало нарекания. Однако 29 января представитель Кремля, комментируя организованные Алексеем Навальным оппозиционные акции, назвал действующего президента Владимира Путина «абсолютным лидером общественного мнения, лидером политического Олимпа». В середине декабря Песков также заявлял, что конкурент Путина «пока еще не созрел».

Выборы президента России состоятся 18 марта. Путин объявил о намерении в четвертый раз баллотироваться 6 декабря.

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