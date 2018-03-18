Появились предварительные данные о явке на выборы президента России

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Явка на президентских выборах по данным экзитполов Всероссийского центра изучения общественного мнения составила 63,7 процента. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно первым опубликованным официальным данным (после обработки 22 процентов протоколов), на выборах побеждает действующий президент Владимир Путин (72,08 процента). Второе место занимает выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин (15,8 процента); третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (6,94 процента). Дальше идут Ксения Собчак («Гражданская инициатива») — 2,5 процента; Григорий Явлинский («Яблоко») — 1,6; Борис Титов (Партия Роста) — 1,1.

Выборы президента России состоялись 18 марта. Последние избирательные участки закрылись в 21:00 по московскому времени в Калининградской области. Явка на 18:00 по московскому времени, по данным ЦИК, составила 59,93 процента.

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