Трансляцию выборов президента России посмотрели более миллиона человек

Более 1,2 миллиона человек посмотрели онлайн-трансляцию выборов президента России по данным на 17:30 мск, сообщили РИА Новости в «Ростелекоме».

Видеонаблюдение с онлайн-трансляцией было организовано более чем на 43 тысячах участковых избирательных комиссий и на 2775 территориальных избирательных комиссиях. Трансляция идет на портале нашвыбор2018.рф, начиная с 23:00 мск 17 марта.

Впервые «Ростелеком» организовал видеонаблюдение за ходом выборов в 2012 году. Тогда трансляцию суммарно посмотрели более 3,5 миллионов зрителей. В отличие от выборов 2012 года, в этом году все избирательные участки, оборудованные системой видеонаблюдения, транслируют видео в режиме онлайн.

Ранее сообщалось, что к 17:00 мск явка на выборах превысила 50 процентов. В 20 регионах Дальнего Востока и Сибири голосование уже завершилось.

18 марта проходят выборы президента России. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени. В выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (выдвинут от КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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