На Камчатке и Чукотке закрылись участки для голосования

Избирательные участки для голосования на выборах президента России закрылись на Камчатке и в Чукотском автономном округе. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечают в ЦИК, по предварительным данным, явка превысила показатели 2012 года, когда проходили предыдущие выборы президента России.

Как сообщил ТАСС зампред краевого избиркома Игорь Шамратов, на Камчатке по состоянию на 18:00 по местному времени явка составила 63,86 процента, или 148 564 избирателя из 232 630 зарегистрированных в регионе. На президентских выборах 2012 года к этому времени свой выбор сделали 57,04 процента избирателей.

Традиционно высокую явку на выборах показывает Чукотка. Как рассказала агентству секретарь избирательной комиссии Чукотского автономного круга Елена Горбунова, на 18.00 местного времени на избирательные участки региона пришли 25 557 тысяч граждан, что составляет 76,34 процента зарегистрированных в регионе избирателей. На выборах президента в 2012 году явка была почти такой же — 76 процентов.

18 марта по всей России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты по всей стране. Кроме того, голосование проходят в консульствах и посольствах России по всему миру.

В выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (выдвинут от КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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